Звезде сериала «Кадетство» удалили злокачественную опухоль
SHOT: Актёру Стеклову удалили злокачественную опухоль с кожи головы
Актёр Владимир Стеклов. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин
Медики удалили актёру Владимиру Стеклову злокачественную опухоль с кожи головы. Звезда сериалов «Кадетство» и «Нулевый пациент» уже больше полугода борется с меланомой, пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, первые симптомы онкологического заболевания у 76-летнего народного артиста заметили в 2023 году. У актёра начали появляться небольшие новообразования на голове, шее и спине, но физически они не беспокоили.
Одну из опухолей уже вырезали. Накануне Стеклов несколько дней провел в стационаре онкологического центра. Артисту удалили поражённый участок кожи головы и закрыли рану пересаженным кожным лоскутом. Операция прошла успешно, актёра выписали под постоянное наблюдение у онколога. Сам артисты рассказал, что чувствует себя хорошо, он готовится к новым ролям в кино.
Владимир Стеклов известен своими ролями в проектах «Пищеблок», «Нулевой пациент», «Глубже», «Молодёжка», «Кадетство». Также артист является художественным руководителем Московского современного художественного театра.
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