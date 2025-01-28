У китайского убийцы ChatGPT начались проблемы после разорения богатеев планеты на $108 млрд
Чат-бот DeepSeek приостановил регистрацию пользователей из-за вредоносных атак
Разработанный китайскими хакерами чат-бот DeepSeek на время закрыл регистрацию для новых пользователей в связи с «масштабными вредоносными атаками». Те, кто уже имеет там аккаунт, может спокойно пользоваться сервисом, сказано на сайте DeepSeek.
Эту модель искусственного интеллекта изобрели, чтобы составить конкуренцию ChatGPT от OpenAI, однако в разработке она оказалась куда дешевле своего более именитого соперника. Не исключено, что хакерские атаки могут быть делом рук конкурентов.
Ранее из-за чат-бота DeepSeek состояние 500 богатейших людей мира уменьшилось на $108 миллиардов. К примеру, рыночная стоимость американской технологической компании Nvidia уменьшилась на $600 млрд, поэтому она потеряла свой статус «самой дорогой в мире». Вместо неё это место теперь занимают корпорации Apple и Microsoft.
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