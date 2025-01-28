У китайского убийцы ChatGPT начались проблемы после разорения богатеев планеты на $108 млрд

Разработанный китайскими хакерами чат-бот DeepSeek на время закрыл регистрацию для новых пользователей в связи с «масштабными вредоносными атаками». Те, кто уже имеет там аккаунт, может спокойно пользоваться сервисом, сказано на сайте DeepSeek.

Эту модель искусственного интеллекта изобрели, чтобы составить конкуренцию ChatGPT от OpenAI, однако в разработке она оказалась куда дешевле своего более именитого соперника. Не исключено, что хакерские атаки могут быть делом рук конкурентов.