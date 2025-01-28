Кабмин Украины уволил замминистра обороны Клименкова, отвечавшего за закупки

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова. Он был ответственным за вопросы закупок для армии Незалежной.

« Кабинетом министров Украины уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя министра обороны Украины », — сообщил в соцсетях представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Ранее сообщалось, что на Украине заведено уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова. В его действиях могут быть выявлены признаки нарушений по статье «Злоупотребление властью или служебным положением».