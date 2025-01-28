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Регион
28 января, 13:28

Кабмин Украины уволил замминистра обороны Клименкова, отвечавшего за закупки

Дмитрий Клименков. Обложка © Министерство обороны Украины

Дмитрий Клименков. Обложка © Министерство обороны Украины

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова. Он был ответственным за вопросы закупок для армии Незалежной.

«Кабинетом министров Украины уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя министра обороны Украины», — сообщил в соцсетях представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Ранее сообщалось, что на Украине заведено уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова. В его действиях могут быть выявлены признаки нарушений по статье «Злоупотребление властью или служебным положением».

Ольга Сливченко
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