Захарова словом на букву «п» потроллила «рабов Трампа» в Латвии после подлянки Киеву
Захарова словом на букву «п» оценила отказ Латвии учить медиков ВСУ из-за Трампа
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потроллила Латвию после приостановки обучения украинских медиков из-за указа президента США Дональда Трампа о заморозке помощи для иностранных государств. Она поинтересовалась у рижских властей, с какой целью они обрели независимость.
«Какое-то слово крутится в голове на букву «п», точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?» — иронично вопрошает Захарова в Телеграм-канале.
Слова Захаровой стали ответом на решение латвийского центра «Вайвари» прекратить обучение украинских медиков в области реабилитации раненых солдат из-за приостановки помощи США. Там сообщили, что помогли 370 военным и гражданским с Украины, что также позволило специалистам учреждения получить новый опыт в работе с травмами, полученными в военное время. Сотрудничество центра «Вайвари» с украинской стороной началось ещё в 2014 году.
Напомним, что Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США на три месяца приостанавливают предоставление помощи другим странам, поскольку это не соответствует интересам и ценностям Америки. В этот список попала и Украина. Приостановка будет действовать в течение 90 дней. Существует вероятность, что республиканец возобновит поддержку после тщательного анализа каждой программы отдельно.