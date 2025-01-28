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28 января, 12:38

Захарова словом на букву «п» потроллила «‎рабов Трампа» в Латвии после подлянки Киеву

Захарова словом на букву «п» оценила отказ Латвии учить медиков ВСУ из-за Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потроллила Латвию после приостановки обучения украинских медиков из-за указа президента США Дональда Трампа о заморозке помощи для иностранных государств. Она поинтересовалась у рижских властей, с какой целью они обрели независимость.

«Какое-то слово крутится в голове на букву «п», точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?» — иронично вопрошает Захарова в Телеграм-канале.

Слова Захаровой стали ответом на решение латвийского центра «Вайвари» прекратить обучение украинских медиков в области реабилитации раненых солдат из-за приостановки помощи США. Там сообщили, что помогли 370 военным и гражданским с Украины, что также позволило специалистам учреждения получить новый опыт в работе с травмами, полученными в военное время. Сотрудничество центра «Вайвари» с украинской стороной началось ещё в 2014 году.

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Напомним, что Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США на три месяца приостанавливают предоставление помощи другим странам, поскольку это не соответствует интересам и ценностям Америки. В этот список попала и Украина. Приостановка будет действовать в течение 90 дней. Существует вероятность, что республиканец возобновит поддержку после тщательного анализа каждой программы отдельно.

Наталья Афонина
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