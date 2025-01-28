Захарова словом на букву «п» потроллила «‎рабов Трампа» в Латвии после подлянки Киеву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потроллила Латвию после приостановки обучения украинских медиков из-за указа президента США Дональда Трампа о заморозке помощи для иностранных государств. Она поинтересовалась у рижских властей, с какой целью они обрели независимость.

«Какое-то слово крутится в голове на букву «п», точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?» — иронично вопрошает Захарова в Телеграм-канале.

Слова Захаровой стали ответом на решение латвийского центра «Вайвари» прекратить обучение украинских медиков в области реабилитации раненых солдат из-за приостановки помощи США. Там сообщили, что помогли 370 военным и гражданским с Украины, что также позволило специалистам учреждения получить новый опыт в работе с травмами, полученными в военное время. Сотрудничество центра «Вайвари» с украинской стороной началось ещё в 2014 году.