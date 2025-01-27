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27 января, 00:54

«Мы празднуем»: В Конгрессе раскрыл реакцию американского народа на прекращение помощи Украине

Конгрессвумен Тейлор-Грин: Американцы празднуют прекращение помощи Украине

Американский народ «празднует» решение Администрации президента США Дональда Трампа заморозить иностранную помощь другим странам, включая Украину, заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин в социальной сети X.

«Президент Трамп и наш новый госсекретарь Марко Рубио <...> остановили всю иностранную помощь Украине и другим странам. Госдепартамент в шоке, а вот американский народ — нет, мы празднуем», — написала конгрессвумен.

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Напомним, сразу после вступления в должность Трамп приостановил на 90 дней помощь другим государствам, включая Украину. В дальнейшем Госдепартамент США выпустил указ о приостановке всех остальных программ иностранной помощи, кроме финансирования Израиля и Египта. Решение о возможном восстановлении этих программ будет принимать лично госсекретарь после их тщательного пересмотра.

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Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Анатолий Цейко
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