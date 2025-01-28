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28 января, 13:11

День колдунов: Эзотерик рассказал о народных приметах и запретах в Павлов день

Эзотерик Шмелёв: В Павлов день нельзя проводить обряды и обращаться к тарологам

Павел Фивейский. Обложка © Wikipedia

Павел Фивейский. Обложка © Wikipedia

28 января в народе отмечается День памяти Павла Фивейского, который прозвали также Днём колдунов. Принято считать, что в этот православный праздник зима либо удивит резкой оттепелью, либо обрушится сильным морозом. С этим днём связано ещё несколько традиций и примет. О них подробнее рассказал эзотерик Сергей Шмелёв в беседе с 360.ru.

Эксперт предупредил, что в этот день запрещается совершать какие-либо обряды, обращаться к колдунам и тарологам. Он объяснил, что любой православный праздник запускает механизм противодействия сил света и тьмы. Слова и мысли человека могут услышать те, кому они не предназначались, что может иметь последствия.

«Лучше не обсуждать глобальное, планы и цели. Тем более забудьте в этот день, что такое обсуждать личное счастье с друзьями. Завистников среди них хватает, и вам это не на руку. Чтобы не привлекать нечисть, будьте чисты во всех смыслах», — посоветовал Шмелёв.

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Чтобы уберечь себя и близких от колдовства люди на Руси читали молитвы для изгнания «всякого супостата», а также стучали по дереву и плевали через плечо. Отсюда пошли народные приметы. Кроме того, в Павлов день следует избегать излишеств и особое внимание уделить здоровью. Физическую оболочку, как и душу, следует держать в чистоте.

В День колдунов можно и нужно заниматься уборкой в доме. Следует избегать нецензурных выражений и ругани, которые притягивают тёмные силы, подытожил эзотерик.

Ранее Life.ru публиковал список церковных праздников на 2025 год. Среди самых крупных — Пасха 20 апреля, Рождество Иоанна Предтечи 7 июля, День памяти апостолов Павла и Петра 12 июля и Покров 14 сентября. Также верующих ждут несколько больших постов по 40-48 дней и множество однодневных, которые, как правило, приходятся на среды и пятницы.

Алёна Зиновьева
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