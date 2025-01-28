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Регион
28 января, 13:07

Мальчик погиб в бассейне банного комплекса на Урале, пока родители отдыхали

СК завёл дело по факту гибели мальчика в частном бассейне в Магнитогорске

В Магнитогорске восьмилетний мальчик утонул в бассейне во время отдыха с семьёй в местном банном комплексе, родители ненадолго оставили ребёнка без присмотра. Об этом сообщается в телеграм-канале СК по Челябинской области.

«27 января текущего года в дневное время 8-летний мальчик, находясь с родителями в банном комплексе, расположенном на улице Строителей в городе Магнитогорске, остался без присмотра в бассейне с водой глубиной свыше 1,5 м, где утонул», — уточнили в ведомстве.

Подбежавшие родственники вытащили из воды мальчика и попытались откачать его, но спасти ребёнка не удалось. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего и выясняют, есть ли вина работников заведения.

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Ранее сообщалось, что в Дагестане в общественном бассейне утонула десятилетняя девочка. Она уронила свой спасательный жилет в воду и попыталась самостоятельно его достать, но упала и захлебнулась. Инструкторов на месте не оказалось. Владелец бассейна отделался штрафом.

Обложка ©

freepik / lifeforstock

Татьяна Миссуми
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