Мальчик погиб в бассейне банного комплекса на Урале, пока родители отдыхали

В Магнитогорске восьмилетний мальчик утонул в бассейне во время отдыха с семьёй в местном банном комплексе, родители ненадолго оставили ребёнка без присмотра. Об этом сообщается в телеграм-канале СК по Челябинской области.

«27 января текущего года в дневное время 8-летний мальчик, находясь с родителями в банном комплексе, расположенном на улице Строителей в городе Магнитогорске, остался без присмотра в бассейне с водой глубиной свыше 1,5 м, где утонул», — уточнили в ведомстве.

Подбежавшие родственники вытащили из воды мальчика и попытались откачать его, но спасти ребёнка не удалось. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего и выясняют, есть ли вина работников заведения.