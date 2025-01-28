В ВСУ признались, что у них осталась одна тактика – «затыкать дыры в обороне»
The Economist: У ВСУ не осталось тактики, кроме как затыкать дыры в обороне
Дефицит личного состава не оставляет ВСУ иной тактики, кроме как «затыкать дыры в обороне». Об этом пишет The Economist со ссылкой на украинских военнослужащих.
«У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в хаотичный беспорядок и надеемся, что сможем как-то остановить это», — рассказал изданию офицер с позывным Купол, до сентября командовавший одной из бригад на востоке украинского фронта.
Сложности с мобилизацией и массовое дезертирство нанесли тяжёлый удар по резервам украинской армии. Командир тактической группировки ВСУ на Донбассе утверждает, что командованию приходится прикладывать очень много сил, чтобы пополнить понесённые в боях с ВС РФ потери. В то же время Армия России обладает достаточными ресурсами, чтобы направить целый батальон на захват позиций, которые украинская сторона укомплектовала 4-5 бойцами.
The Economist уточняет, что бригады ВСУ, пытающиеся сдержать стремительное продвижение российских подразделений на Донбассе постоянно недоукомплектованы, находятся под непрерывным давлением и «ломаются». При всём этом линия фронта продолжает неумолимо двигаться на запад.
Одно из особо проблемных для ВСУ направлений — Покровское. Сегодня стало известно, что украинские войска сами наносят удары артиллерий и РСЗО по городу, уничтожая инфраструктуру и убивая гражданское население, на фоне приближающихся подразделений Армии России. При этом ВСУ остаются в Покровске не и собираются отступать. Большая часть украинских ударов приходится на микрорайоны Шахтёрский и Южный.
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