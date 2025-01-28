Дефицит личного состава не оставляет ВСУ иной тактики, кроме как «затыкать дыры в обороне». Об этом пишет The Economist со ссылкой на украинских военнослужащих.

«У нас больше нет тактики, кроме как затыкать дыры. Мы бросаем батальоны в хаотичный беспорядок и надеемся, что сможем как-то остановить это», — рассказал изданию офицер с позывным Купол, до сентября командовавший одной из бригад на востоке украинского фронта.

Сложности с мобилизацией и массовое дезертирство нанесли тяжёлый удар по резервам украинской армии. Командир тактической группировки ВСУ на Донбассе утверждает, что командованию приходится прикладывать очень много сил, чтобы пополнить понесённые в боях с ВС РФ потери. В то же время Армия России обладает достаточными ресурсами, чтобы направить целый батальон на захват позиций, которые украинская сторона укомплектовала 4-5 бойцами.

The Economist уточняет, что бригады ВСУ, пытающиеся сдержать стремительное продвижение российских подразделений на Донбассе постоянно недоукомплектованы, находятся под непрерывным давлением и «ломаются». При всём этом линия фронта продолжает неумолимо двигаться на запад.