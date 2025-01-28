Более 4 тысяч участников зарегистрировались на конкурс социальных архитекторов

Число желающих принять участие в конкурсе социальных архитекторов превысило четыре тысячи. Конкурс стартовал 14 января и за две недели показатели желающих выросли в пять раз. По словам управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдуса Алиева, такая динамика свидетельствует, что конкурс полностью отвечает современным требованиям.

«Интересно, что само понятие социальной архитекторы появилось совсем недавно, а объединяет оно те практики и методики работы, которые в стране существуют уже несколько лет. Их тысячи, и у всех них единый критерий успешности – они формируют гражданское общество и делают жизнь определённых групп людей или жителей территорий лучше. Фактически конкурс призван впервые в истории нашей страны систематизировать тот внушительный багаж опыта социальной архитектуры, который уже есть в России и выявить лучших акторов в реализации таких проектов», — отметил Фирдус Алиев.

Конкурс по поручению президента РФ Владимира Путина и является частью обширной работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, инициированной главой государства.