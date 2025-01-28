Главу «женской сотни Майдана» заочно приговорили к 7 годам тюрьмы за нападение на посольство РФ

Гражданку Украины и лидера «женской сотни обороны Майдана» Ирму Крат в заочном порядке приговорили к семи годам лишения свободы за нападение на российское посольство в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

«Московский городской суд заочно вынес приговор в отношении 40-летней гражданки Украины Ирмы Крат. Она признана виновной по ч. 2 ст. 360 УК РФ <...> В отношении Крат заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Крат к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в публикации.

Ведомство установило, что 10 марта 2016 года Крат находилась в Киеве и с двумя сообщниками запалила четыре самодельных взрывных устройства, которые они бросили в здание российского посольства. Своими действиями они хотели осложнить и без того напряжённые отношения России и Украины. Дело сообщников активистки выделено в отдельное производство. Сама Крат сейчас в международном розыске.

Ранее апелляционный военный суд РФ подтвердил вынесенный в заочном формате приговор главарю террористического формирования «Русский добровольческий корпус»* Денису Капустину**, актёру Кириллу Канахину** и ещё троим участникам вторжения в Брянскую область. Всем им утвердили пожизненное тюремное заключение.