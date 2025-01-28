Суд признал законным приговор главарю РДК* и его пособникам
Суд признал законным заочный приговор Капустину** и Канахину**
Боевики группировки РДК* Денис Капустин** и Кирилл Канахин**. Фото © SHOT /Telegram / TrackANaziMerc
Апелляционный военный суд подтвердил законность заочного решения, согласно которому лидер запрещённой в России террористической группы «Русский добровольческий корпус»* Денис Капустин**, актёр Кирилл Канахин** и ещё трое участников дела о вторжении в Брянскую область были приговорены к пожизненному заключению.
«Решением судебной коллегии по уголовным делам Апелляционного военного суда апелляционные жалобы защитников… на приговор 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2024 года, вынесённый в отношении Зырянова** А.Н., Канахина** К.Н., Капустина** Д.Е., Огурцова** А.Р. и Галанова** А.С., оставлены без удовлетворения, а приговор — без изменения», — рассказали в суде РИА «Новости».
Напомним, актёра Кирилла Канахина** и основателя РДК Капусина** приговорили к пожизненному заключению за государственную измену в конце февраля текущего года по делу о вторжении в Брянскую область. Диверсант Канахин** вместе с другими вэсэушниками проник в приграничное село и убил местного жителя. В мае та же группа напала на Белгородчину.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.
** Включены в перечень экстремистов и террористов.