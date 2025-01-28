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28 января, 13:25

Семь человек пострадали при столкновении трамвая и автобуса у кольца Малахова в Барнауле

Трамвай и автобус столкнулись у кольца Малахова в Барнауле, пострадали семеро

Место столкновения трамвая и автобуса в Барнауле. Фото © МЧС Алтайского края

Место столкновения трамвая и автобуса в Барнауле. Фото © МЧС Алтайского края

На пересечении улиц Антона Петрова и Малахова в Барнауле произошло столкновение трамвая №7 и маршрутного автобуса №35. В результате случившегося пострадали семь человек, сообщают Госавтоинспекция и МЧС Алтайского края.

Место столкновения трамвая и автобуса в Барнауле. Фото © МЧС Алтайского края

Место столкновения трамвая и автобуса в Барнауле. Фото © МЧС Алтайского края

Место столкновения трамвая и автобуса в Барнауле. Фото © МЧС Алтайского края

Место столкновения трамвая и автобуса в Барнауле. Фото © МЧС Алтайского края

«В настоящий момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции города Барнаула, обстоятельства произошедшего уточняются, предварительно за медицинской помощью обратились 7 человек», – рассказали в ГАИ.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа по факту аварии с общественным транспортом организована проверка.

А ранее три грузовика столкнулись на трассе «Сибирь» в Иркутской области. В результате аварии случилось возгорание, сейчас с ним борются 12 сотрудников МЧС. Два водителя погибли, третий был госпитализирован.

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Андрей Бражников
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