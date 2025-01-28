Семь человек пострадали при столкновении трамвая и автобуса у кольца Малахова в Барнауле

На пересечении улиц Антона Петрова и Малахова в Барнауле произошло столкновение трамвая №7 и маршрутного автобуса №35. В результате случившегося пострадали семь человек, сообщают Госавтоинспекция и МЧС Алтайского края.

Место столкновения трамвая и автобуса в Барнауле. Фото © МЧС Алтайского края

Место столкновения трамвая и автобуса в Барнауле. Фото © МЧС Алтайского края

«В настоящий момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции города Барнаула, обстоятельства произошедшего уточняются, предварительно за медицинской помощью обратились 7 человек», – рассказали в ГАИ.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа по факту аварии с общественным транспортом организована проверка.