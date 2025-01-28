Источник молодости и красоты: Составлен топ богатых коллагеном продуктов

Коллаген — это основной строительный материал нашего тела, от которого зависит не только красота кожи, волос и ногтей, но и эластичность сосудов, а также работа суставов и связок, крепость костей и гибкость позвоночника. Для качественного синтеза коллагена важны витамины, а также разнообразное питание, заявила нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова.

Прежде всего, богаты коллагеном животные белки. Это мясо, птица, рыба и морепродукты. Особенно насыщены им хрящи и кости, из которых варят бульоны и холодец.

Кроме того, организм может получить это жизненно важное вещество из желатина, но при условии, если блюда из него будут не сладкими. В меньших количествах аминокислоты глицин и пролин, необходимые для синтеза коллагена, содержатся в яйцах, добавила нутрициолог в беседе с RG.ru.

Также для синтеза коллагена важно есть продукты с витамином С. В их числе цитрусовые, киви, сладкий перец, квашеная капуста, листовой салат и зелень, кислые ягоды. Необходимы витамины А и Е. Они содержатся в печени, моркови, тыкве, батате, орехах и растительных маслах. Помимо всего прочего надо есть еду, богатую кремнием: рис, гречку, кукурузу, фасоль, чечевицу, орехи и корнеплоды.