В поисках человека под завалами от взрыва в Белогорске задействовали кинолога

Спасатели привлекли кинолога к поиску человека, оставшегося под завалами завода в Белогорске Амурской области, где сегодня прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Спасатели МЧС ищут оставшегося под завалами после взрыва в Белогорске человека. Видео © Telegram / МЧС Амурской области

«Пожарно-спасательные подразделения продолжают поисковые работы на месте происшествия в Белогорске. В настоящее время специалисты продолжают обследование помещений и бункеров. К месту происшествия из Благовещенска дополнительно прибыли спасатели главного управления МЧС России по Амурской области, в том числе кинолог с собакой», — сказано в публикации.

Спасательные работы на месте происшествия выполняет 41 человек. Задействовано 11 единиц техники.