В поисках человека под завалами от взрыва в Белогорске задействовали кинолога
Спасатели привлекли кинолога к поиску человека, оставшегося под завалами завода в Белогорске Амурской области, где сегодня прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
Спасатели МЧС ищут оставшегося под завалами после взрыва в Белогорске человека. Видео © Telegram / МЧС Амурской области
«Пожарно-спасательные подразделения продолжают поисковые работы на месте происшествия в Белогорске. В настоящее время специалисты продолжают обследование помещений и бункеров. К месту происшествия из Благовещенска дополнительно прибыли спасатели главного управления МЧС России по Амурской области, в том числе кинолог с собакой», — сказано в публикации.
Спасательные работы на месте происшествия выполняет 41 человек. Задействовано 11 единиц техники.
Напомним, сегодня на белогорском заводе по экстракции масла «Амурский» раздался хлопок в одном из производственных помещений в 14:55 по местному времени (08:55 по Москве). Взрыв разрушил часть здания, но несущие конструкции не пострадали. По информации спасателей, один человек может оставаться под завалами.
Telegram / МЧС Амурской области