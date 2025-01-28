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Регион
28 января, 14:39

В поисках человека под завалами от взрыва в Белогорске задействовали кинолога

Спасатели привлекли кинолога к поиску человека, оставшегося под завалами завода в Белогорске Амурской области, где сегодня прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Спасатели МЧС ищут оставшегося под завалами после взрыва в Белогорске человека. Видео © Telegram / МЧС Амурской области

«Пожарно-спасательные подразделения продолжают поисковые работы на месте происшествия в Белогорске. В настоящее время специалисты продолжают обследование помещений и бункеров. К месту происшествия из Благовещенска дополнительно прибыли спасатели главного управления МЧС России по Амурской области, в том числе кинолог с собакой», — сказано в публикации.

Спасательные работы на месте происшествия выполняет 41 человек. Задействовано 11 единиц техники.

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Напомним, сегодня на белогорском заводе по экстракции масла «Амурский» раздался хлопок в одном из производственных помещений в 14:55 по местному времени (08:55 по Москве). Взрыв разрушил часть здания, но несущие конструкции не пострадали. По информации спасателей, один человек может оставаться под завалами.

Обложка ©

Telegram / МЧС Амурской области

Юрий Лысенко
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