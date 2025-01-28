Российских полицейских предложили проверять на эмпатию и традиционные ценности

Сотрудники полиции должны будут проходить проверку на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. Контроль будут осуществлять с помощью тестов. Такую идею предложил внедрить первый замруководителя думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«Всех полицейских при приёме на службу тестируют. Поэтому фактчекинг на ценности тоже можно проводить с помощью тестов. Нужен такой, чтобы позволял выявить личные убеждения и моральные ориентиры кандидатов на погоны», — рассказал он РИА «Новости».

Кроме того, у сотрудников могут проверять уровень эмпатии, и способность следовать нормам российского общества. Такую проверку могут организовать с помощью собеседования. В полиции, как в крупных компаниях, будут чётко следить «чтобы кандидат не только обладал навыками, но и соответствовал стандартам корпоративной культуры».

«Поэтому необходимо оценивать будущих стражей закона на приверженность к ценностям нашего государства», — добавил депутат Госдумы.