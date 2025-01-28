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Регион
28 января, 14:07

Российских полицейских предложили проверять на эмпатию и традиционные ценности

Депутат Гусев: Полицейским нужно проходить фактчекинг на традиционные ценности

Сотрудники полиции должны будут проходить проверку на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. Контроль будут осуществлять с помощью тестов. Такую идею предложил внедрить первый замруководителя думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«Всех полицейских при приёме на службу тестируют. Поэтому фактчекинг на ценности тоже можно проводить с помощью тестов. Нужен такой, чтобы позволял выявить личные убеждения и моральные ориентиры кандидатов на погоны»,рассказал он РИА «Новости».

Кроме того, у сотрудников могут проверять уровень эмпатии, и способность следовать нормам российского общества. Такую проверку могут организовать с помощью собеседования. В полиции, как в крупных компаниях, будут чётко следить «чтобы кандидат не только обладал навыками, но и соответствовал стандартам корпоративной культуры».

«Поэтому необходимо оценивать будущих стражей закона на приверженность к ценностям нашего государства», — добавил депутат Госдумы.

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Ранее в Госдуме предложили ещё больше увеличить материнский капитал при рождении следующего ребёнка. По словам депутата Нины Останиной, маткапитал должен быть прогрессирующим. Такие меры помогут поддержать семьи и повысить демографию в стране. Тогда в России могут увеличиться показатели многодетных семей.

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Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Наталья Афонина
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