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28 января, 14:30

Замминистра финансов Литвы выжили с поста из-за советских песен и празднования Дня Победы

Замминистра финансов Литвы Гаврилов ушёл в отставку после слов о Дне Победы

Валентин Гаврилов. Обложка © lrs.lt

Валентин Гаврилов. Обложка © lrs.lt

Замглавы литовского Минфина Валентин Гаврилов, подвергшийся гонениям из-за празднования Дня Победы и высказываний о том, что павших в бою солдат Красной Армии стоит уважать, подал в отставку. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Непрекращающиеся дискуссии и сомнения в моих возможностях исполнять служебные обязанности не способствуют эффективной работе министерства, поэтому принимаю решение отказаться от должности замминистра», — сказано в посте.

В середине января у портала 15min вышла беседа с ним, в ходе которой он заявил, что павшие солдаты достойны уважения, а сам он ежегодно в День Победы приходил на Антакальнисский мемориал отдать дать уважения погибшим защитникам, пока его не демонтировали. После этого на Гаврилова начали «точить зубы». Кто-то нашёл информацию о том, что у него раньше была страница во «ВКонтакте», а в списке музыки у него были «славящие СССР песни». Об этом сообщили в эфире национального радио LRT, а замминистра финансов понял, что его карьере конец.

Антакальнисский мемориал. Фото © Горсовет Вильнюса

Антакальнисский мемориал. Фото © Горсовет Вильнюса

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что всё это неприемлемо для должностного лица уровня Гаврилова, а посему в истории следует поставить точку, уволив его, если он действительно «виноват». В чём конкретно он так сильно провинился перед всеми литовцами, неясно.

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Ранее глава Министерства национального образования Польши Барбара Новацкая во время выступления на международной конференции в день освобождения Освенцима допустила ошибку, из-за которой она теперь вероятнее всего тоже лишится поста.

Владимир Озеров
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