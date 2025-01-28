Польские врачи списали опухоль у украинца на «российскую агрессию». После этого мужчина попросил убежище у России, так как разочаровался в Европе. Об этом сообщает Mash.

Ивакин рассказал об операции в Польше, где его опухоль связали с «росийской агрессией». Видео © Telegram / Mash

Александр Ивакин трудился на Запорожской атомной электростанции, но после начала специальной военной операции покинул страну и переехал в Польшу. Там он устроился на завод, где производятся автомобильные сиденья. Во время одной из рабочих смен у него произошёл эпилептический приступ (он страдает от этой болезни с 2021 года), в результате чего мужчина упал и ударился головой. Это привело к развитию опухоли мозга. Операцию по её удалению провели в сентябре 2024 года в Университетской клинической больнице № 1 имени Н. Берлицкого в Лодзи.

Врачи в местной лечебнице зафиксировали в медицинской документации, что Александр получил травму в результате «российской агрессии». После этого он покинул Польшу и направился в Россию, где подал заявление на получение убежища. В одном из интервью он выразил недоумение по поводу записи, сделанной польскими врачами, и отметил, что разочаровался в Восточной Европе.