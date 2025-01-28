Польские врачи списали опухоль у украинца на «российскую агрессию»
Польские врачи списали опухоль у украинца на «российскую агрессию». После этого мужчина попросил убежище у России, так как разочаровался в Европе. Об этом сообщает Mash.
Ивакин рассказал об операции в Польше, где его опухоль связали с «росийской агрессией». Видео © Telegram / Mash
Александр Ивакин трудился на Запорожской атомной электростанции, но после начала специальной военной операции покинул страну и переехал в Польшу. Там он устроился на завод, где производятся автомобильные сиденья. Во время одной из рабочих смен у него произошёл эпилептический приступ (он страдает от этой болезни с 2021 года), в результате чего мужчина упал и ударился головой. Это привело к развитию опухоли мозга. Операцию по её удалению провели в сентябре 2024 года в Университетской клинической больнице № 1 имени Н. Берлицкого в Лодзи.
Врачи в местной лечебнице зафиксировали в медицинской документации, что Александр получил травму в результате «российской агрессии». После этого он покинул Польшу и направился в Россию, где подал заявление на получение убежища. В одном из интервью он выразил недоумение по поводу записи, сделанной польскими врачами, и отметил, что разочаровался в Восточной Европе.
Ранее Life.ru рассказывал, что россиянка Елена сбежала из Лондона от мужа-тирана, который начал избивать её и их дочь из-за конфликта, связанного с СВО. Полиция задержала её супруга Уилдона, а суд наложил на него запрет приближаться к семье. После этих событий мужчина уехал в Австралию, а Елена вернулась в Белгород и подала на развод. Тем не менее семья продолжает опасаться, что абьюзер может вернуться.
Telegram / Mash