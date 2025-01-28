Россия возложила на Запад вину за разрушения в случае выхода Ирана из ядерной сделки
В МИД России назвали предупредительным сигналом заявление Ирана о выходе из ДНЯО
Иран заявил о своём возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), так как вкладывает в этот шаг предупредительный посыл в ответ на угрозы Запада вновь начать санкционную политику против Тегерана. Об этом рассказали РБК в МИД РФ.
«Упомянутые вами высказывания иранских представителей необходимо анализировать и объективно оценивать как предупредительный сигнал в контексте тех угроз, которые отдельные игроки на международной арене пытаются ему создать, в том числе открыто рассуждая о нанесении военных ударов по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры ИРИ», — уточнили в министерстве.
Там подчеркнули, что «пытающиеся вытолкнуть Иран из ДНЯО» должны понимать степень своей ответственности и изменить выбранный «разрушительный курс». В МИД добавили, что Москва всегда будет поддерживать укрепление сотрудничества стран в рамках ядерной сделки, тогда как некоторые западные страны пытаются разбалансировать систему, в частности ожидая совершения непростительных ошибок со стороны Тегерана. Сейчас Иран выполняет свои обязательства по ДНЯО в полном объёме, отметили во внешнеполитическом ведомстве России.
Напомним, Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 года. В документе только пять стран названы ядерными державами — Россия (как правопреемница СССР), США, Британия, Франция, Китай. Они не имеют права передавать такое оружие другим государствам и использовать его вне оговорённых условий. В 2018 году Дональд Трамп вывел США из соглашения. А в январе 2023 года МИД РФ подтвердил приверженность Москвы договору. В январе 2025 года Иран пригрозил выйти из ДНЯО в случае возвращения санкций Совбеза ООН.
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