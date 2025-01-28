Россия возложила на Запад вину за разрушения в случае выхода Ирана из ядерной сделки

Иран заявил о своём возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), так как вкладывает в этот шаг предупредительный посыл в ответ на угрозы Запада вновь начать санкционную политику против Тегерана. Об этом рассказали РБК в МИД РФ.

«Упомянутые вами высказывания иранских представителей необходимо анализировать и объективно оценивать как предупредительный сигнал в контексте тех угроз, которые отдельные игроки на международной арене пытаются ему создать, в том числе открыто рассуждая о нанесении военных ударов по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры ИРИ», — уточнили в министерстве.

Там подчеркнули, что «пытающиеся вытолкнуть Иран из ДНЯО» должны понимать степень своей ответственности и изменить выбранный «разрушительный курс». В МИД добавили, что Москва всегда будет поддерживать укрепление сотрудничества стран в рамках ядерной сделки, тогда как некоторые западные страны пытаются разбалансировать систему, в частности ожидая совершения непростительных ошибок со стороны Тегерана. Сейчас Иран выполняет свои обязательства по ДНЯО в полном объёме, отметили во внешнеполитическом ведомстве России.