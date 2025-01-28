Россияне стали заводить выдуманных детей в приложении «Детского мира», чтобы получить бонусы

Российские мамы нашли способ хакнуть бонусную систему магазина «Детский мир». Родители заводят выдуманных детей в приложении, чтобы получить больше бонусов. SHOT ПРОВЕРКА выяснила, что за такую схему можно нарваться на нехилый штраф или вовсе отправиться под арест.

Мамы создают фейк-детей, чтобы получить бонусы. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В рамках программы магазин предлагает 500 баллов в честь дня рождения ребенка (1 балл равен 1 рублю). Родители начали создавать вымышленных детей и добавлять их в приложение, ведь никакого подтверждения их существования не требуется. Таким образом, мамы могут получить бонусы за пятерых детей, что составит 2500 рублей в год. Если также оформить карту и на мужа, можно получить дополнительные 5000 рублей. В условиях акции указано, что в случае выявления подозрительных операций карта и номер могут быть заблокированы до выяснения обстоятельств.

Юрист Любава Трофимова отметила, что подобные манипуляции с бонусной системой могут квалифицироваться как мошенничество по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если ущерб незначительный, то можно нарваться на штраф до 120 тысяч рублей. Однако, если схема реализована совместно с супругом, последствия могут быть более серьёзными — штраф может достигнуть 300 тысяч рублей. Кроме того, подобные действия могут подпадать под статьи административного кодекса. Мелкое хищение чужого имущества на сумму до тысячи рублей может повлечь за собой штраф, арест на срок до 15 суток или обязательные работы.