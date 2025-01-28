Женщин предупредили об опасностях из-за подогрева сидений в машинах зимой

Женщинам рассказали об опасности постоянного подогрева сидений в машине зимой. Эта удобная на первый взгляд функция может стать причиной урогинекологических заболеваний, например, острого цистита. Об этом рассказал уролог Александр Белопольский в разговоре с «Газетой.ru».

Он отметил, что тёплые сидения в авто, по сути, не опасны для женщин. Негативно на здоровье может сказаться перепад температур: когда из тёплого насиженного места выходишь в холод. Резкое переохлаждение плохо влияет на мочеполовую систему.

«Есть риск обострения хронический урогинекологических заболеваний, внезапное появление ВЗОМТ (воспалительных заболеваний органов малого таза). В число последних входят, например, воспаление слизистой влагалища, шейки матки или внутреннего и мышечного слоя маточной стенки», — добавил доктор.

Врач посоветовал отключать обогрев сидений спустя 10-15 минут, как только кресло дойдёт до нужной температуры. Также можно завести машину и выйти на улицу на 7-10 минут, чтобы она успела прогреться.