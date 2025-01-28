Российский школьник гульнул на $10 тысяч, которые стащил из тайника матери

В Брянске 16-летний школьник украл у матери 10 тысяч долларов и потратил их на собственные развлечения, сейчас подросток находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. О случившемся сообщает СК по региону.

«В ноябре 2024 года 16-летний житель Брянской области, находясь в квартире своей матери по улице Ромашина в городе Брянске и зная место хранения его матерью крупной денежной суммы, тайно похитил часть денежных средств в размере 10 000 долларов США, эквивалентных по курсу Центрального Банка Российской Федерации на момент хищения сумме более 1 млн рублей», — говорится в тексте.

По данным Mash, женщина прятала деньги в старом чайнике, но её сын узнал о тайнике и просто забрал все сбережения себе. Он потратил средства на покупку брендовой одежды, снял несколько номеров в гостиницах, в которых оплачивал ещё и SPA-процедуры, устраивал посиделки с друзьями, купил iPhone 16 Pro и другие гаджеты. По городу подросток передвигался исключительно на премиальном такси. А также успел внести депозит для проведения банкета со своими приятелями в гостиничном комплексе.

На момент задержания у подозреваемого осталось всего 100 долларов. Возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ «Тайное хищение чужого имущества, совершённое в особо крупном размере».