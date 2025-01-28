Владелец курорта «Хвалынь» осудил туристов за секс в прозрачном бассейне

Сергей Миронов, основатель и владелец курорта «Хвалынь» в Саратовской области, высказал своё недовольство по поводу того, что пара туристов занялась сексом в прозрачном бассейне, охарактеризовав их поступок как неподобающий. Он предложил взглянуть на эту ситуацию с иронией, однако добавил, что для обеспечения чистоты воды в бассейне была проведена дополнительная дезинфекция.

«Произошло то, что произошло. И если бы этому поступку мы были свидетели, то, конечно, пресекли. Мы создаём и строим для всех гостей различные интересные пространства для отдыха, однако именно поведение гостей иногда бывает недостойным. Мне жаль», — процитировал представитель курорта слова Миронова в беседе с РИА «Новости».