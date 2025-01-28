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28 января, 17:28

За даму придётся доплатить: «Джоконда» в Лувре переедет в «личные покои»

Макрон: «Джоконду» переместят в отдельное помещение в Лувре

Знаменитая работа Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») будет перемещена в отдельную комнату в Лувре. Об этом во время выступления в музее заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«У «Джоконды» появятся отдельные апартаменты в Лувре. Для доступа в это помещение будет предусмотрен отдельный билет», — объяснил французский лидер.

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К слову, дела у самого Эмманюэля Макрона идут неважно и при нынешней тенденции могут дойти до того, что его и самого переселят куда-нибудь за пределы Елисейского дворца. Рейтинг одобрения французского президента упал до фантастического показателя — его деятельность на посту главы страны поддерживает лишь 21% граждан, что является самым низким показателем с момента его вступления в должность.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Юрий Лысенко
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