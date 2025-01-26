Рейтинг Макрона упал на дно: Почти 80% французов не поддерживают его деятельность

Рейтинг одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона упал до рекордно низкого уровня. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на опрос Ifop. Так, 79% французов не поддерживают его деятельность на посту президента. Это самый низкий показатель с момента вступления Макрона в должность.

Как уточняет издание, ещё в декабре 2024 года уровень одобрения французского лидера составлял 24%, однако за последний месяц он потерял значительную долю поддержки, особенно среди пенсионеров и пожилых граждан, которые традиционно считались одной из его ключевых электоральных групп. Согласно опросу, рейтинг Макрона среди этой категории снизился на 10%.