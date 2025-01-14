Зеленский обсудил с Макроном размещение воинских контингентов Запада на Украине

Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В рамках беседы политики обсудили вопрос отправки западных войск на Украину. Об этом глава киевского режима сообщил в соцсети X.

По словам бывшего комика, также они с Макроном обменялись мнениями о возможном расширении инициативы путём подключения к ней новых государств.