Зеленский обсудил с Макроном размещение воинских контингентов Запада на Украине
Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В рамках беседы политики обсудили вопрос отправки западных войск на Украину. Об этом глава киевского режима сообщил в соцсети X.
«Мы обсудили инициативу Франции по размещению воинских контингентов на Украине», — подчеркнул Зеленский.
По словам бывшего комика, также они с Макроном обменялись мнениями о возможном расширении инициативы путём подключения к ней новых государств.
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