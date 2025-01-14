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13 января, 23:03

Зеленский обсудил с Макроном размещение воинских контингентов Запада на Украине

Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В рамках беседы политики обсудили вопрос отправки западных войск на Украину. Об этом глава киевского режима сообщил в соцсети X.

«Мы обсудили инициативу Франции по размещению воинских контингентов на Украине», — подчеркнул Зеленский.

По словам бывшего комика, также они с Макроном обменялись мнениями о возможном расширении инициативы путём подключения к ней новых государств.

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Напомним, что отправку военных инструкторов на Украину ранее допустил и премьер-министр Британии Кир Стармер. Схожее предложение недавно прозвучало и в Бундестаге. Впрочем, сами европейцы оказались не рады такому сценарию.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Анатолий Цейко
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