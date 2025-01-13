Британские миротворцы могут отправиться на Украину
Экс-министры обороны Великобритании призвали к отправке миротворцев на Украину
Вопрос участия Великобритании в установлении и поддержании мира на Украине определённо подлежит обсуждению, однако Незалежная нуждается в большем, чем введение миротворческих сил. С таким заявлением выступили экс-министры обороны страны Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон, сообщает The Telegraph.
«Участие британских войск в послевоенных миротворческих силах, несомненно, было бы желанным шагом, но это лишь малая часть того, в чём действительно нуждается Украина», – сказал Шэппс.
Удивительным для экс-чиновника показалось и то, что британский премьер Кир Стамер за полгода с момента своего избрания так и не посетил Киев. Его коллега Уильямсон согласился с данным утверждением, заявив, что безопасность Украины необходимо обеспечить изнутри за счёт сил НАТО или же британских войск.
Как отмечали в Кремле, ввод миротворческих войск возможен лишь при согласии обеих сторон конфликта. Однако для этого сначала нужно заключить мирное соглашение или хотя бы начать переговоры о мире, а Украина до сих пор не собирается прекращать войну. В российском МИД также заявили, что такой шаг от Европы будет представлять собой прямое участие НАТО в конфликте.
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