Британские миротворцы могут отправиться на Украину

Вопрос участия Великобритании в установлении и поддержании мира на Украине определённо подлежит обсуждению, однако Незалежная нуждается в большем, чем введение миротворческих сил. С таким заявлением выступили экс-министры обороны страны Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон, сообщает The Telegraph.

«Участие британских войск в послевоенных миротворческих силах, несомненно, было бы желанным шагом, но это лишь малая часть того, в чём действительно нуждается Украина», – сказал Шэппс.