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10 января, 19:18

Премьер Британии Стармер в ближайшее время посетит Киев

Bloomberg: Стармер приедет на Украину для обсуждения размещения миротворцев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается посетить Украину в ближайшие недели для обсуждения возможности развёртывания миротворческих сил после завершения конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации, предоставленной Владимиром Зеленским после встречи контактной группы в Германии, визит Стармера в Киев ожидается в ближайшее время, хотя точная дата пока не определена. Один из источников, знакомый с ситуацией, подтвердил, что поездка состоится в скором времени.

Зеленский подчеркнул, что британская сторона положительно воспринимает инициативу о размещении миротворцев, предложенную ранее президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, Bloomberg отмечает, что это будет первый визит Стармера на Украину с момента его назначения премьер-министром в июле 2024 года.

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В конце прошлого года сообщалось, что спецпред Трампа Кит Келлог может приехать в Москву после визита в Лондон, Париж и Киев. Он, кстати, раскритиковал решение Джо Байдена не вести прямые переговоры с Путиным. По его мнению, это была значительная ошибка уходящего президента США, поскольку для достижения своих целей главе государства необходимо взаимодействовать как с союзниками, так и с оппонентами. Позже стало известно, что визит Келлога на Украину был отменён из-за запрета на контакты до инаугурации.

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ТАСС / EPA / NEIL HALL

Александра Мышляева
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