Премьер Британии Стармер в ближайшее время посетит Киев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается посетить Украину в ближайшие недели для обсуждения возможности развёртывания миротворческих сил после завершения конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации, предоставленной Владимиром Зеленским после встречи контактной группы в Германии, визит Стармера в Киев ожидается в ближайшее время, хотя точная дата пока не определена. Один из источников, знакомый с ситуацией, подтвердил, что поездка состоится в скором времени.