Премьер Британии Стармер в ближайшее время посетит Киев
Bloomberg: Стармер приедет на Украину для обсуждения размещения миротворцев
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается посетить Украину в ближайшие недели для обсуждения возможности развёртывания миротворческих сил после завершения конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По информации, предоставленной Владимиром Зеленским после встречи контактной группы в Германии, визит Стармера в Киев ожидается в ближайшее время, хотя точная дата пока не определена. Один из источников, знакомый с ситуацией, подтвердил, что поездка состоится в скором времени.
Зеленский подчеркнул, что британская сторона положительно воспринимает инициативу о размещении миротворцев, предложенную ранее президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, Bloomberg отмечает, что это будет первый визит Стармера на Украину с момента его назначения премьер-министром в июле 2024 года.
В конце прошлого года сообщалось, что спецпред Трампа Кит Келлог может приехать в Москву после визита в Лондон, Париж и Киев. Он, кстати, раскритиковал решение Джо Байдена не вести прямые переговоры с Путиным. По его мнению, это была значительная ошибка уходящего президента США, поскольку для достижения своих целей главе государства необходимо взаимодействовать как с союзниками, так и с оппонентами. Позже стало известно, что визит Келлога на Украину был отменён из-за запрета на контакты до инаугурации.
ТАСС / EPA / NEIL HALL