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Регион
28 января, 17:26

Белоруссия сравняла ставки утилизационного сбора с российскими

В Белоруссии власти изменили ставки утилизационного сбора, сделав их по размеру такими же, как существуют в России, сообщается в телеграм-канале правительства республики. Премьер-министр страны Роман Головченко уже утвердил соответствующее постановление.

«Документом предусмотрено «выравнивание» ставок утилизационного сбора со ставками, действующими в Российской Федерации с 1 января 2025 года», — говорится в тексте Кабмина.

Ставки утильсбора скорректированы как для физических лиц, так и для компаний в отношении «производимых в Республике Беларусь, а также ввозимых на территорию Республики Беларусь транспортных средств и самоходных машин и (или) прицепов к ним».

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Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому утверждается проект переговоров о внесении поправок в Договор между республикой и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Теперь белорусы получат право участвовать в голосовании на выборах в РФ.

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freepik / aleksandarlittlewolf

Татьяна Миссуми
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