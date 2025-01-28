Белоруссия сравняла ставки утилизационного сбора с российскими

В Белоруссии власти изменили ставки утилизационного сбора, сделав их по размеру такими же, как существуют в России, сообщается в телеграм-канале правительства республики. Премьер-министр страны Роман Головченко уже утвердил соответствующее постановление.

«Документом предусмотрено «выравнивание» ставок утилизационного сбора со ставками, действующими в Российской Федерации с 1 января 2025 года», — говорится в тексте Кабмина.

Ставки утильсбора скорректированы как для физических лиц, так и для компаний в отношении «производимых в Республике Беларусь, а также ввозимых на территорию Республики Беларусь транспортных средств и самоходных машин и (или) прицепов к ним».