В Китае наступил год зелёной деревянной Змеи
В Китае в ночь со вторника на среду (в 19:00 по московскому времени) начался Новый год по лунному календарю. Символом 2025 года стала Зелёная Деревянная Змея, которая заменила Зелёного Деревянного Дракона. По традиционным верованиям, этот год Змеи обещает быть удачным, особенно для новобрачных.
Китайский Новый год отмечается в разные даты каждый год. В Китае его называют Праздником весны или Чуньцзе.
До наступления этого дня по китайскому календарю мы всё ещё находились в году Дракона. В Китае существует множество традиций, связанных с празднованием Нового года. Чётко определены правила его встречи, что должно быть на столе и какие общественные мероприятия следует проводить в этот день. Как встречать китайский Новый год Змеи 2025 в России — в материале Life.ru.
Life.ru / Шедеврум