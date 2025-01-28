В Китае наступил год зелёной деревянной Змеи

В Китае в ночь со вторника на среду (в 19:00 по московскому времени) начался Новый год по лунному календарю. Символом 2025 года стала Зелёная Деревянная Змея, которая заменила Зелёного Деревянного Дракона. По традиционным верованиям, этот год Змеи обещает быть удачным, особенно для новобрачных.

Китайский Новый год отмечается в разные даты каждый год. В Китае его называют Праздником весны или Чуньцзе.