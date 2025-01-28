Любые возможные соглашения между Россией и Украиной обязаны обеспечить долгосрочную безопасность обеих стран. На этот счёт высказался президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Вопрос в окончательном подписании документов. Это очень серьёзный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, и России на серьёзную, длительную историческую перспективу», — подчеркнул российский лидер.

Таким образом, он объяснил причину, по которой договорённости не должны содержать ни одной ошибки или неточности, в том числе связанных с нелегитимностью главы киевского режима Владимира Зеленского.