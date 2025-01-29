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Регион
28 января, 21:09

«Мерзкий тип и лузер»: Трамп высмеял журналиста CNN, отправленного в «долину смерти»

Трамп назвал журналиста CNN Акосту капитальным лузером из-за низких рейтингов

Президент США Дональд Трамп не упустил возможности раскритиковать журналиста CNN Джима Акосту, опубликовав резкий пост в социальной сети Truth Social. Политик позлорадствовал над тем, что Акоста был переведён на полуночный эфир из-за крайне низких рейтингов, который он назвал «долиной смерти».

Американский лидер не стеснялся в выражениях, назвав Акосту «одним из худших и самых нечестных репортёров в истории журналистики» и «капитальным мерзким типом». Он также заявил, что журналист лишён таланта и регулярно допускает ошибки в своей работе, добавив, что Акоста — «лузер».

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Этот пост стал очередным эпизодом в длительной вражде Трампа с телеканалом CNN, который он неоднократно называл «фейк-ньюс».

Ранее бывший хозяин Белого дома Джо Байден не смог сдержать эмоций и допустил резкое высказывание в адрес журналистов после вопроса о лидере республиканцев Дональде Трампе. У демократа спросили о планах конгрессменов-республиканцев принять законопроекты, касающиеся ситуации на госгранице и миграционного кризиса. Американский лидер объявил данные инициативы смехотворными.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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