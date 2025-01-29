«Мерзкий тип и лузер»: Трамп высмеял журналиста CNN, отправленного в «долину смерти»

Президент США Дональд Трамп не упустил возможности раскритиковать журналиста CNN Джима Акосту, опубликовав резкий пост в социальной сети Truth Social. Политик позлорадствовал над тем, что Акоста был переведён на полуночный эфир из-за крайне низких рейтингов, который он назвал «долиной смерти».

Американский лидер не стеснялся в выражениях, назвав Акосту «одним из худших и самых нечестных репортёров в истории журналистики» и «капитальным мерзким типом». Он также заявил, что журналист лишён таланта и регулярно допускает ошибки в своей работе, добавив, что Акоста — «лузер».

Этот пост стал очередным эпизодом в длительной вражде Трампа с телеканалом CNN, который он неоднократно называл «фейк-ньюс».