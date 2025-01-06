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Регион
6 января, 07:54

«Это не шутка!» Байден грубо нахамил журналистам после вопроса о Трампе

Байден нахамил журналистам после вопроса о Трампе

Президент США Джо Байден не смог сдержать эмоций и допустил резкое высказывание в адрес журналистов после вопроса о лидере республиканцев Дональде Трампе. Скандал с участием главы государства произошёл в минувшее воскресенье во время его общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

У Байдена спросили о планах конгрессменов-республиканцев принять законопроекты, касающиеся ситуации на госгранице и миграционного кризиса, чтобы Дональд Трамп мог уже в первый день на посту президента подписать их. Американский лидер объявил данные инициативы смехотворными.

Кроме того, Байден фактически обвинил Трампа во влиянии на на своих сторонников в Конгрессе, чтобы они не поддержали законопроект об ужесточении контроля на южной границе США, который был согласован администрацией действующего президента. Говоря о мерах по решению миграционного кризиса, президент внезапно оборвал себя.

«Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю свою проклятую жизнь. И я знаю их, знаю, как они мыслят. Это не шутка», — обратился Байден к журналистам.

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Напомним, ранее Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США. При этом сам Байден собирается на прощание усложнить Трампу работу. А на Украине объявили СВО главным наследием Байдена.

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Shutterstock / FOTODOM / OogImages

Борис Эльфанд
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