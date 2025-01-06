«Это не шутка!» Байден грубо нахамил журналистам после вопроса о Трампе

Президент США Джо Байден не смог сдержать эмоций и допустил резкое высказывание в адрес журналистов после вопроса о лидере республиканцев Дональде Трампе. Скандал с участием главы государства произошёл в минувшее воскресенье во время его общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

У Байдена спросили о планах конгрессменов-республиканцев принять законопроекты, касающиеся ситуации на госгранице и миграционного кризиса, чтобы Дональд Трамп мог уже в первый день на посту президента подписать их. Американский лидер объявил данные инициативы смехотворными.

Кроме того, Байден фактически обвинил Трампа во влиянии на на своих сторонников в Конгрессе, чтобы они не поддержали законопроект об ужесточении контроля на южной границе США, который был согласован администрацией действующего президента. Говоря о мерах по решению миграционного кризиса, президент внезапно оборвал себя.