Axios: США передали Киеву 90 хранившихся в Израиле ракет для Patriot

На этой неделе США передали Украине примерно 90 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, которые ранее находились на хранении в Израиле. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с процессом.

Боеприпасы скоро будут доставлены в Польшу, откуда их передадут Украине. Это является самой крупной отправкой вооружений из Израиля в Киев с 2022 года.

По данным портала, израильские ВВС остановили эксплуатацию системы Patriot в апреле 2024 года, посчитав её ненужной из-за разработки своих систем ПВО. Украинские власти предложили вернуть ракеты США для обновления и передачи Киеву, но Израиль долго принимал решение из-за возможной реакции со стороны России.

Как уточняет портал, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лишь в сентябре одобрил это предложение. Тель-Авив также проинформировал Москву, что это просто возвращение американского оружия, а не прямая поставка Киеву.