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21 января, 22:56

Посольство Украины: Израиль планирует передать Киеву оружие производства РФ

Израиль рассматривает возможность передачи Киеву оружия российского производства. Об этом сообщили в социальных сетях представители украинского посольства в Тель-Авиве.

21 января состоялась встреча украинского посла Евгения Корнийчука с заместителем министра иностранных дел Израиля Шарена Хаскеля. В ходе переговоров Корнийчук выразил благодарность за предложение передать Украине вооружение российского производства, которое было изъято израильской армией (ЦАХАЛ).

Украинская дипмиссия назвала эту инициативу Тель-Авива важным шагом к признанию «общих угроз». В заявлении также отмечается надежда Киева на окончательное решение Израиля в пользу передачи российского оружия.

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Ранее Украина объявила себя «пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием». С таким заявлением выступил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский. Однако военно-политический аналитик из США Андрей Мартьянов заявил, что сейчас лазерные системы есть только у Израиля, России, США и ещё нескольких стран. Он подчеркнул, что Украине не хватит научного и промышленного ресурса, чтобы использовать реальные передовые системы вооружения.

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Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Артём Гапоненко
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