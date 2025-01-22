Посольство Украины: Израиль планирует передать Киеву оружие производства РФ
Израиль рассматривает возможность передачи Киеву оружия российского производства. Об этом сообщили в социальных сетях представители украинского посольства в Тель-Авиве.
21 января состоялась встреча украинского посла Евгения Корнийчука с заместителем министра иностранных дел Израиля Шарена Хаскеля. В ходе переговоров Корнийчук выразил благодарность за предложение передать Украине вооружение российского производства, которое было изъято израильской армией (ЦАХАЛ).
Украинская дипмиссия назвала эту инициативу Тель-Авива важным шагом к признанию «общих угроз». В заявлении также отмечается надежда Киева на окончательное решение Израиля в пользу передачи российского оружия.
Ранее Украина объявила себя «пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием». С таким заявлением выступил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский. Однако военно-политический аналитик из США Андрей Мартьянов заявил, что сейчас лазерные системы есть только у Израиля, России, США и ещё нескольких стран. Он подчеркнул, что Украине не хватит научного и промышленного ресурса, чтобы использовать реальные передовые системы вооружения.
Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq