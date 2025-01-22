Посольство Украины: Израиль планирует передать Киеву оружие производства РФ

Израиль рассматривает возможность передачи Киеву оружия российского производства. Об этом сообщили в социальных сетях представители украинского посольства в Тель-Авиве.

21 января состоялась встреча украинского посла Евгения Корнийчука с заместителем министра иностранных дел Израиля Шарена Хаскеля. В ходе переговоров Корнийчук выразил благодарность за предложение передать Украине вооружение российского производства, которое было изъято израильской армией (ЦАХАЛ).