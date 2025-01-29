Правительство Словакии предложило запретить усыновление детей однополым парам

Правительство Словакии предложило внести изменения в конституцию страны, которые могут существенно повлиять на правила усыновления детей. Согласно опубликованной на сайте кабмина концепции, делать это смогут только супружеские пары, состоящие в традиционном браке между мужчиной и женщиной.

Право на усыновление также может быть предоставлено одному из супругов, если он находится в браке с родителем ребёнка. В исключительных случаях, когда это соответствует интересам несовершеннолетнего, суд может разрешить усыновление одиноким лицам.

Кроме того, в конституции планируется закрепить положения, которые подтверждают суверенитет Словакии в вопросах культуры и этики. Одной из ключевых инициатив является запрет на преподавание в школах материалов, противоречащих конституционным нормам.