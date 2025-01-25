Никаких вертолётов, лебедей и кошек: В конституции Словакии закрепят только два пола
Фицо последовал примеру Трампа и решил закрепить в конституции Словакии два пола
В конституции Словакии закрепят положение о признании только мужского и женского полов. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги». Политик решил взять пример с президента США Дональда Трампа.
«То же самое сделал президент Трамп. <…> Это возвращение к здравому разуму», — уверен он.
По словам Фицо, в Словакии не будет граждан, которые считают себя вертолётом, лебедем, кошкой или медведем. В республике будут признавать лишь два пола.
Ранее Госдеп США перестал выдавать паспорта с символом «Х» в графе «пол». Во всех официальных документах также будут использовать слово «пол», а не «гендер». В своей инаугурационной речи Трамп призвал признавать в Штатах только два гендера — мужской и женский. Республиканец также отправил трансгендерных* женщин в мужские тюрьмы.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
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