Никаких вертолётов, лебедей и кошек: В конституции Словакии закрепят только два пола

В конституции Словакии закрепят положение о признании только мужского и женского полов. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги». Политик решил взять пример с президента США Дональда Трампа.

«То же самое сделал президент Трамп. <…> Это возвращение к здравому разуму», — уверен он.

По словам Фицо, в Словакии не будет граждан, которые считают себя вертолётом, лебедем, кошкой или медведем. В республике будут признавать лишь два пола.