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25 января, 14:33

Никаких вертолётов, лебедей и кошек: В конституции Словакии закрепят только два пола

Фицо последовал примеру Трампа и решил закрепить в конституции Словакии два пола

В конституции Словакии закрепят положение о признании только мужского и женского полов. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги». Политик решил взять пример с президента США Дональда Трампа.

«То же самое сделал президент Трамп. <…> Это возвращение к здравому разуму», — уверен он.

По словам Фицо, в Словакии не будет граждан, которые считают себя вертолётом, лебедем, кошкой или медведем. В республике будут признавать лишь два пола.

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Ранее Госдеп США перестал выдавать паспорта с символом «Х» в графе «пол». Во всех официальных документах также будут использовать слово «пол», а не «гендер». В своей инаугурационной речи Трамп призвал признавать в Штатах только два гендера — мужской и женский. Республиканец также отправил трансгендерных* женщин в мужские тюрьмы.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

Алена Пенчугина
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