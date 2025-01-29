Украинские чиновники остались без военных зарплат от Госдепа
AP: Госдеп приостановил выплаты военных зарплат украинским чиновникам
Госдепартамент США временно остановил выплаты заработных плат украинским чиновникам, которые были предусмотрены программой иностранной помощи, сообщает Associated Press.
«Заморозка со стороны США не влияет на жизненно важную поддержку украинской армии», — говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что военная помощь, за которую отвечает Госдепартамент и которая попадает под приостановку, — это иностранное военное финансирование и международное военное образование и подготовка. За остальное ответственнен Пентагон.
В статье отметили, что ни одна из программ Минобороны США не затронута напрямую заморозкой, хотя официальные лица не дают никаких гарантий на будущее.
Напомним, это решение связано с указом главы Госдепа Марко Рубио, который на 90 дней приостановил всю зарубежную помощь для перерасчёта её соответствия внешней политике США. Директиву будут отменять постепенно после пересмотра каждой из программ лично госсекретарём.
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