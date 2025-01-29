Украинские чиновники остались без военных зарплат от Госдепа

Госдепартамент США временно остановил выплаты заработных плат украинским чиновникам, которые были предусмотрены программой иностранной помощи, сообщает Associated Press.

«Заморозка со стороны США не влияет на жизненно важную поддержку украинской армии», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что военная помощь, за которую отвечает Госдепартамент и которая попадает под приостановку, — это иностранное военное финансирование и международное военное образование и подготовка. За остальное ответственнен Пентагон.