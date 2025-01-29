В Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, которую объявили в трёх регионах Украины. Об инциденте сообщает агентство «РБК-Украина».

Подробности не приводятся. Местные власти официально ситуацию не комментировали. В настоящее время в украинской столице продолжают звучать сирены.

Помимо украинской столицы воздушная тревога также распространяется на Харьковскую и Днепропетровскую области.