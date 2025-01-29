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Регион
29 января, 04:14

В Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, которую объявили в трёх регионах Украины. Об инциденте сообщает агентство «РБК-Украина».

Подробности не приводятся. Местные власти официально ситуацию не комментировали. В настоящее время в украинской столице продолжают звучать сирены.

В нескольких районах Киева пропало водоснабжение после взрывов
В нескольких районах Киева пропало водоснабжение после взрывов

Помимо украинской столицы воздушная тревога также распространяется на Харьковскую и Днепропетровскую области.

Ранее в Киеве после ночных взрывов загорелся производственный объект. По данным Киевской областной военной администрации, пожар распространился на 600 квадратных метров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagshi

Лия Мурадьян
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