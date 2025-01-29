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Регион
29 января, 05:04

Смоленская АЭС продолжает работать в штатном режиме после атаки БПЛА

Смоленская АЭС продолжает работать в штатном режиме, несмотря на ночную атаку беспилотных летательных аппаратов в регионе. В телеграм-канале станции сообщается, что два энергоблока находятся в работе, а третий — на плановом ремонте с 13 января.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что ночью несколько районов области стали целями массированной атаки БПЛА. По предварительным данным, один из беспилотников был сбит при попытке атаковать объект атомной энергетики. Анохин подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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Ранее Life.ru сообщал, что бывший и действующий заместители директора Смоленской АЭС задержаны в рамках уголовного дела, связанного с превышением служебных полномочий при использовании средств, выделенных на реконструкцию станции. После подписания акта о приёмке работ на счета компании было незаконно переведено более 3 миллионов рублей, несмотря на то, что фактические работы не были выполнены.

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Telegram / Смоленская АЭС

Артём Гапоненко
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