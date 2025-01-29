Смоленская АЭС продолжает работать в штатном режиме после атаки БПЛА

Смоленская АЭС продолжает работать в штатном режиме, несмотря на ночную атаку беспилотных летательных аппаратов в регионе. В телеграм-канале станции сообщается, что два энергоблока находятся в работе, а третий — на плановом ремонте с 13 января.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что ночью несколько районов области стали целями массированной атаки БПЛА. По предварительным данным, один из беспилотников был сбит при попытке атаковать объект атомной энергетики. Анохин подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.