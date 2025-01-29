Решение Трампа о заморозке грантов на миллиарды долларов приостановлено судом

В США суд временно заблокировал часть планов администрации президента страны Дональда Трампа по заморозке всех грантов, займов и прочих программ финансовой помощи на миллиарды долларов. Об этом сообщает Reuters.

Окружной судья Лорен Алихан на слушаниях заявил, что команда Трампа не должна блокировать «открытые гранты» или деньги, которые уже были распределены для выплаты, как минимум до 3 февраля. Со слов судьи, такая мера предназначена для того, чтобы «сохранить статус-кво». Временная приостановка не запрещает администрации президента США замораживать финансирование новых программ или возобновлять уже прекращённые.

Делу дали ход некоммерческие организации, подавшие иск в суд, поскольку решение Трампа существенно усложнит им жизнь. Их представители заявили, что у Административно-бюджетного управления нет полномочий, чтобы можно было в одностороннем порядке закрыть выделение финансовой помощи по всем федеральным программам, а сама директива направлена исключительно против получателей этих самых грантов. В судебном документе сказано, что это также является нарушением первой поправки к американской конституции.

Против решения Трампа выступили несколько объединений некоммерческих организаций, заявив, что это угрожает миллиардам общественных грантов для помощи миллионам американцев. Слушание по делу запланировано на 3 февраля, гласит решение судьи окружного суда Колумбии Лорен Алихан.