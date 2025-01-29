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Регион
29 января, 05:59

Неизвестное человечеству белое вещество выбросило на берег Балтийского моря

MTV Uutiset: На пляжи Финляндии выбросило неизвестное белое вещество

Неизвестное бело вещество на пляжах Финляндии. Обложка © Х / inkeripekkanen

Неизвестное бело вещество на пляжах Финляндии. Обложка © Х / inkeripekkanen

Неизвестное умеренно вредное белое вещество обнаружили на пляжах Финляндии. Что-то похожее на град заметили у города Ханко, расположенного на побережье Балтийского моря. Об этом сообщает портал MTV Uutiset.

«Происхождение вещества до сих пор окутано тайной. По оценкам, оно не представляет непосредственной опасности для человека», — говорится в публикации.

Позже вещество нашли в новом районе в направлении Туллиниеми. Местных жителей попросили в ближайшее время не посещать пляжи, на которых обнаружили «градины». В настоящее время вещество находится под исследованием специалистов. Они не исключают, что гранулы могут быть парафином. Результаты лабораторных анализов будут доступны позже.

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Ранее Life.ru рассказал, что новые выбросы мазута обнаружили на побережье Азовского моря. После крушения танкеров в Чёрном море нефтепродукты не доходили до этих территорий. Волонтёры и спасатели продолжают работать и очищать берега. Специалисты уже успели убрать около шести километров загрязнённого песка и собрать почти 15 килограммов грунта с мазутом.

Наталья Афонина
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