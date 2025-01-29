Неизвестное человечеству белое вещество выбросило на берег Балтийского моря

Неизвестное умеренно вредное белое вещество обнаружили на пляжах Финляндии. Что-то похожее на град заметили у города Ханко, расположенного на побережье Балтийского моря. Об этом сообщает портал MTV Uutiset.

«Происхождение вещества до сих пор окутано тайной. По оценкам, оно не представляет непосредственной опасности для человека», — говорится в публикации.

Позже вещество нашли в новом районе в направлении Туллиниеми. Местных жителей попросили в ближайшее время не посещать пляжи, на которых обнаружили «градины». В настоящее время вещество находится под исследованием специалистов. Они не исключают, что гранулы могут быть парафином. Результаты лабораторных анализов будут доступны позже.