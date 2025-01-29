Неизвестное человечеству белое вещество выбросило на берег Балтийского моря
MTV Uutiset: На пляжи Финляндии выбросило неизвестное белое вещество
Неизвестное бело вещество на пляжах Финляндии. Обложка © Х / inkeripekkanen
Неизвестное умеренно вредное белое вещество обнаружили на пляжах Финляндии. Что-то похожее на град заметили у города Ханко, расположенного на побережье Балтийского моря. Об этом сообщает портал MTV Uutiset.
«Происхождение вещества до сих пор окутано тайной. По оценкам, оно не представляет непосредственной опасности для человека», — говорится в публикации.
Позже вещество нашли в новом районе в направлении Туллиниеми. Местных жителей попросили в ближайшее время не посещать пляжи, на которых обнаружили «градины». В настоящее время вещество находится под исследованием специалистов. Они не исключают, что гранулы могут быть парафином. Результаты лабораторных анализов будут доступны позже.
Ранее Life.ru рассказал, что новые выбросы мазута обнаружили на побережье Азовского моря. После крушения танкеров в Чёрном море нефтепродукты не доходили до этих территорий. Волонтёры и спасатели продолжают работать и очищать берега. Специалисты уже успели убрать около шести километров загрязнённого песка и собрать почти 15 килограммов грунта с мазутом.