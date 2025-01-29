Отряд капитана Шалдина зашёл в тыл ВСУ и сорвал засаду на колонну российских военных
МО: Группа капитана Шалдина зашла в тыл ВСУ и сорвала засаду на колонну ВС РФ
Российская военная группа под командованием капитана Виктора Шалдина смогла проникнуть в тыл украинских сил. Бойцы ВС РФ успешно доставили колонну в назначенный район без потерь. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Группа осуществляла задачу по выявлению ВСУ в заданной зоне. В процессе продвижения капитан Шалдин заметил, что противник готовит засаду на потенциальном маршруте российской колонны. Тогда было принято решение наступать первыми. Военнослужащие РФ провели манёвр и незаметно обошли противника с тыла.
В итоге была уничтожена часть личного состава и техники ВСУ. Как сообщили в ведомстве, стремительные и решительные действия наших военнослужащих не дали противнику возможности организоваться в боевой порядок для отражения атаки.
Ранее Life.ru рассказал, что недавно силы ВС РФ смогли уничтожить блиндаж ВСУ. Также артиллеристы группировки войск «Запад» разгромили станции спутниковой связи Starlink в зоне спецоперации. Кроме того были уничтожены пикап и грузовик, которые принадлежали ВСУ.
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