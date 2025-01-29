Переговоры ЕС и Британии по безопасности зашли в тупик из-за рыболовства

Переговорный процесс между Великобританией и странами ЕС, конечной целью которого является подписание договора о партнёрстве в области обороны и безопасности поставлен на стоп, поскольку участники не могут договориться насчёт вопросов рыболовства. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц.

Лондон и Брюссель почти достигли соглашения, но в дело вмешались члены ЕС, которые хотят сделать это частью более широкого пакета договорённостей. В британском правительстве рассказали, что в последние несколько недель все начали понимать, что договор не будет достигнут «без предварительных гарантий относительно рыболовства и мобильности молодёжи». Таким образом, страны, по его словам, теперь находятся в ситуации, где «ничего не согласовано, пока всё не согласовано».

Европейские чиновники подтвердили, что инициативная группа во главе с Францией поставила переговоры на паузу. Страны не хотят ставить свои подписи под итоговым документом, пока Лондон не даст гарантии на выполнение «требований блока о сохранении прав на рыболовство и соглашения о мобильности молодёжи».

Теперь достижение соглашений рассматривается лишь по принципу «услуга за услугу», а ЕС всё так же настроен, что Лондон пойдёт ему навстречу, и переговоры будут развиваться путём достижения других договорённостей.

«[Члены ЕС] в значительной степени настроены на то, что форма отношений в сфере безопасности и обороны с Великобританией будет развиваться только совместно с другими частями любого пакета перезагрузки», — уточнил неназванный европейский чиновник.