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29 января, 07:39

Ким Чен Ын устроил выволочку членам Трудовой партии за «аморальное поведение»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Goga Shutter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Goga Shutter

Лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал членов партии за их аморальное поведение, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По информации агентства, члены партийного комитета в уезде Онхчон, расположенном в городе Нампхо, грубо нарушили партийную дисциплину, устроив выпивку в «заведении культурно-бытового обслуживания». Кроме того, они оказались неготовыми к пленуму, на котором должны были реализовывать партийные решения.

ЦТАК подчеркнул, что в истории Трудовой партии Кореи ранее не наблюдалось такого «бесчинства», когда ответственный работник парткома сам принимал участие в незаконных действиях, а остальные следовали за ним.

В своём выступлении Ким Чен Ын отметил, что этот инцидент угрожает основам партии и призвал к ужесточению дисциплины и «борьбе с внутренним разложением». Он также добавил, что это может указывать на возникновение в обществе группы, готовой злоупотреблять своим положением для получения личных привилегий. В результате секретариат ЦК принял решение о расформировании уездного комитета партии.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Северной Корее активно набирает популярность песня жён участников СВО «Довоюй, родной». Как сообщили в российском посольстве в КНДР, данное музыкальное произведение впервые прозвучало на концерте, который проходил в честь официального визита Министра обороны России Андрея Белоусова в конце ноября.

Марина Фещенко
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