Ким Чен Ын устроил выволочку членам Трудовой партии за «аморальное поведение»

Лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал членов партии за их аморальное поведение, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По информации агентства, члены партийного комитета в уезде Онхчон, расположенном в городе Нампхо, грубо нарушили партийную дисциплину, устроив выпивку в «заведении культурно-бытового обслуживания». Кроме того, они оказались неготовыми к пленуму, на котором должны были реализовывать партийные решения.

ЦТАК подчеркнул, что в истории Трудовой партии Кореи ранее не наблюдалось такого «бесчинства», когда ответственный работник парткома сам принимал участие в незаконных действиях, а остальные следовали за ним.

В своём выступлении Ким Чен Ын отметил, что этот инцидент угрожает основам партии и призвал к ужесточению дисциплины и «борьбе с внутренним разложением». Он также добавил, что это может указывать на возникновение в обществе группы, готовой злоупотреблять своим положением для получения личных привилегий. В результате секретариат ЦК принял решение о расформировании уездного комитета партии.