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Регион
29 января, 08:46

В Одессе получила повреждения припортовая инфраструктура

Глава Одесской ОВА Кипер заявил, что ВС РФ повредили припортовую инфраструктуру

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что инфраструктура в портовом районе города была повреждена взрывами. Измаильский район подвергся атакам в среду ночью, рассказал он в соцсетях.

«Продолжалась напряжённая работа сил ПВО. Целью ВС РФ была припортовая инфраструктура. В результате обстрела есть повреждения зданий», — написал он.

Чиновник отметил, что пострадавших и погибших в результате ударов не было.

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Ранее подполье сообщило, что российская армия нанесла удары по складам и цеху на аэродроме Школьный в Одессе, где собирались беспилотники. Досталось и грузам, прибывшим из других стран в украинский порт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Владимир Озеров
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