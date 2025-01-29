В Одессе получила повреждения припортовая инфраструктура

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что инфраструктура в портовом районе города была повреждена взрывами. Измаильский район подвергся атакам в среду ночью, рассказал он в соцсетях.

«Продолжалась напряжённая работа сил ПВО. Целью ВС РФ была припортовая инфраструктура. В результате обстрела есть повреждения зданий», — написал он.

Чиновник отметил, что пострадавших и погибших в результате ударов не было.