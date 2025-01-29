В Одессе получила повреждения припортовая инфраструктура
Глава Одесской ОВА Кипер заявил, что ВС РФ повредили припортовую инфраструктуру
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что инфраструктура в портовом районе города была повреждена взрывами. Измаильский район подвергся атакам в среду ночью, рассказал он в соцсетях.
«Продолжалась напряжённая работа сил ПВО. Целью ВС РФ была припортовая инфраструктура. В результате обстрела есть повреждения зданий», — написал он.
Чиновник отметил, что пострадавших и погибших в результате ударов не было.
Ранее подполье сообщило, что российская армия нанесла удары по складам и цеху на аэродроме Школьный в Одессе, где собирались беспилотники. Досталось и грузам, прибывшим из других стран в украинский порт.
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