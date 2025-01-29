Москвич случайно убил любовницу во время сексуальных игр: как пишет SHOT, мужчина заявил, что закрыл ей рот и отпустил слишком поздно — девушка потеряла сознание.

По данным телеграм-канала, 29-летняя любительница БДСМ потеряла сознание во время жёсткого полового акта. Её 38-летний любовник сначала растерялся и вынес тело в подъезд — там её и нашли экстренные службы, которые мужчина всё же решил вызвать. Откачать девушку уже не смогли — к тому моменту она была мертва. На её теле также обнаружили синяк под глазом и ссадину на губе.

Мужчину задержали. Он уверяет, что убил любовницу случайно — просто потерял над собой контроль. Ранее москвич был судим за уклонение от уплаты алиментов, также его подозревали в торговле наркотиками.