Игорь Краснов принёс присягу генпрокурора России

В ходе 583-го заседания Совета Федерации назначенный на должность генерального прокурора России Игорь Краснов принёс торжественную присягу и поставил собственноручную подпись под её словами. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Игорь Краснов принес присягу Генпрокурора РФ. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

«Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора РФ свято соблюдать Конституцию РФ и законы РФ, защищать права и свободу человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства», — произнёс он во время присяги.