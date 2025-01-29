Игорь Краснов принёс присягу генпрокурора России
Генеральный прокурор России Краснов принёс присягу в Совете Федерации
В ходе 583-го заседания Совета Федерации назначенный на должность генерального прокурора России Игорь Краснов принёс торжественную присягу и поставил собственноручную подпись под её словами. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Игорь Краснов принес присягу Генпрокурора РФ. Видео © Telegram / Генпрокуратура России
«Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора РФ свято соблюдать Конституцию РФ и законы РФ, защищать права и свободу человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства», — произнёс он во время присяги.
О назначении Краснова на должность генерального прокурора РФ стало известно 22 января. Российский президент Владимир Путин подписал указ о его вступлении в должность на пять лет.
Telegram / Генпрокуратура России