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Регион
29 января, 09:08

Игорь Краснов принёс присягу генпрокурора России

Генеральный прокурор России Краснов принёс присягу в Совете Федерации

В ходе 583-го заседания Совета Федерации назначенный на должность генерального прокурора России Игорь Краснов принёс торжественную присягу и поставил собственноручную подпись под её словами. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Игорь Краснов принес присягу Генпрокурора РФ. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

«Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора РФ свято соблюдать Конституцию РФ и законы РФ, защищать права и свободу человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства», — произнёс он во время присяги.

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О назначении Краснова на должность генерального прокурора РФ стало известно 22 января. Российский президент Владимир Путин подписал указ о его вступлении в должность на пять лет.

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Telegram / Генпрокуратура России

Ольга Сливченко
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