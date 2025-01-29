Убившую мужа жительницу Усолья-Сибирского отпустили на свободу в зале суда

Жительницу Усолья-Сибирского Иркутской области Ангелину Антонову, убившую своего мужа ножом, отпустили домой из зала суда. После апелляции в Верховный суд её дело пересмотрели, а статью переквалифицировали с «Убийства» на «Превышение допустимой самообороны».

Трагедия произошла 6 февраля 2022 года в три часа ночи. Супруг Ангелины Евгений заявился домой нетрезвым, устроил скандал и принялся избивать жену. Она пыталась спрятаться в другой комнате, а после запереть обидчика в ванной, но ничего из этого не остановило мужчину. В какой-то момент он взял нож, но выронил его, а Ангелина подобрала. Момента, когда женщина ударила супруга, она не помнит — рассказывает, что видела как Евгений отступил назад, а сама бросилась в комнате к плачущей от испуга маленькой дочери. Затем Ангелина сама вызвала скорую и побежала звать соседей на помощь. Врачи приехали через 25 минут, но не смогли спасти жизнь мужчине.

«Весь скандал происходил в ванной комнате, чтобы не разбудить ребёнка. Веронике было тогда всего два года, совсем малышка. В какой-то момент Женя взял в руки нож. Потом выронил, я подобрала и попыталась убежать, заперев его в ванной. От шума проснулась и заплакала дочь… Знаете, я совсем не помню, как нанесла ему удар. Вообще даже не поняла, что это случилось», — рассказала Антонова в беседе с kp.ru.

Суд приговорил Ангелину к 8 годам и 4 месяцам тюрьмы, апелляция не повлияла на это решение. Подсудимую этапировали в ИК в Хакасии, но потом произошло очень редкое для российской судебной практики событие. Брат и мама девушки обратились в Центр защиты пострадавших от домашнего насилия, делом занялись адвокаты организации, подготовившие жалобу в Верховный суд.

Суд Усолья-Сибирского пересмотрел приговор 5 декабря 2024 года. Статью «Убийство» переквалифицировали в «Превышение допустимой самообороны», которая предусматривает год заключения в тюрьме в качестве наказания. Однако этот срок Ангелина Антонова уже провела в СИЗО, поэтому её освободили прямо в зале суда.