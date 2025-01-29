Томские учёные нашли ягоду, способную излечить рак мозга

Исследователи из Томского государственного университета (ТГУ) нашли в шиповнике вещество, способное уничтожать раковые клетки при опухолях мозга. В данной ягоде было выявлено 48 новых соединений, обладающих потенциальной медицинской ценностью. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Учёным удалось впервые обнаружить в ягодах, например, яцеозидин. Доказано, что он может разрушать раковые клетки при мультиформной глиобластоме — наиболее частой и агрессивной форме опухоли мозга. Также в шиповнике обнаружен цирсилиол, который противодействует развитию рака кожи, толстой кишки и остеосаркомы», — рассказали в пресс-службе вуза.

В ходе исследования на Камчатке были собраны три сорта ягод: иглистый шиповник (Rosa acicularis), тупоушковый шиповник (Rosa amblyotis) и морщинистый шиповник (Rosa rugosa). Используя углекислый газ — наиболее экологически чистый и безопасный растворитель, — исследователи смогли выявить 283 химических соединения, из которых 48 были обнаружены в шиповнике впервые.

В ходе исследования было установлено, что в одной порции ягод содержится примерно 6,5% извлекаемых полезных компонентов. В иглистом шиповнике выявлено 84 уникальных соединения, которые не были найдены в других ягодах. Сравнение химического состава трёх видов растений показало, что они совпадают лишь на 22%.