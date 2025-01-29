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Регион
29 января, 10:17

40-летний мужчина обжёг палец на костре во время похода и потерял обе ноги

People: В США мужчина обжёг палец во время готовки в походе и лишился обеих ног

В США 40-летний Макс Армстронг отправился в поход с друзьями, но там получил ожог пальца во время готовки пищи на костре, что стало причиной дальнейшей ампутации обеих ног. Трагическую историю мужчина рассказал изданию People.

«Я просто перекладывал сковороду с костра на стол и обжёг большой палец. Это был небольшой ожог. В тот момент я не придал этому значения», — поделился он.

По его словам, приятели не придали значения его травме, а сам мужчина посчитал себя профессионалом в походных делах и не стал покидать кемпинг ради визита к врачу. Через пару дней у пострадавшего начала болеть лодыжка, а сам палец сильно отёк и посинел. Однако в больницу американец отправился лишь тогда, когда ногти на ногах стали чернеть, а по ночам его одолевали галлюцинации и бред.

Армстронг потерял сознание прямо в приёмном покое госпиталя, после чего врачам пришлось ввести его в искусственную кому. Как выяснилось, бактерии стрептококка попали на рану после ожога, вызвали сепсис, а финалом стал токсический шок. Доктор рассказал, что если бы пациент правильно обработал травму и наложил повязку, то ничего бы не случилось. Через неделю пострадавшему пришлось ампутировать обе ноги до колен, так как заражение охватило слишком большой участок и грозило привести к летальному исходу. Сейчас американец ждёт выписки и собирается осваивать протезы.

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Татьяна Миссуми
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